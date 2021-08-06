Во Франции призвали защитить шампанское от российских законов

Французское правительство должно защитить местных виноделов от принятого в Москве закона, согласно которому слово «шампанское» можно наносить на этикетки только произведенных в России напитков, считает депутат парламента Франции Ги Тесье, пишет «Газета.ру» С таким предложением он обратился к министру иностранных дел Франции Жану-Иву Ле Дриану.

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Парламентарий предупредил власти страны «о более чем срочной» необходимости защиты наименования. Депутат указал на невыгодность российского закона для французского рынка. «Новый российский виноградарско-винодельческий закон обязывает дистрибьютеров французского шампанского поменять престижное и защищенное название «шампанское» на написанное кириллицей «игристое вино», — объяснил Тесье.

По мнению политика, ситуация ставит под вопрос более чем 20-летние дискуссии французских и российских экспертов о контроле подлинности происхождения. Тесье напомнил, что наименование «шампанское» охраняется более чем в 120 государствах. Он отметил, что оно исторически связано с провинцией Шампань во Франции. «Необходимо, чтобы государство в срочном порядке вмешалось для защиты наследия и производственного опыта французских виноделов»», — уверен депутат.

2 июля президент России Владимир Путин принял закон, согласно которому «шампанским» можно называть только напитки, произведенные в России. Теперь шампанское, сделанное за границей, должно продаваться в России с маркировкой «игристое вино». Владелец французского шампанского дома Drappier Мишель Драппье заявил, что принятый в России закон могут скопировать другие страны.