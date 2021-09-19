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Россия и Франция создадут рабочую группу по решению спора о шампанском

Россия и Франция договорились о создании рабочей группы по решению спора о шампанском
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Фото: Pixabay

Россия и Франция договорились о создании рабочей группы по решению спора, связанного с российским законом о маркировке шампанского. Об этом сообщил в Twitter министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди.

Денорманди уточнил, что провел переговоры с заместителем главы Минсельхоза РФ Сергеем Левиным. Стороны «пришли к соглашению о методе работы по уточнению нового российского закона о виноделии и поиску решения нынешней ситуации» с шампанским.

Ранее французы согласились вернуть шампанское в Россию — поставки возобновятся с 15 сентября. По словам сопредседателя комитета вин Жан-Мари Барийера, поставщики будут уважать российский закон.

Проблемы с поставками возникли, когда президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому только отечественные производители могут использовать на обратной стороне бутылки описание «шампанское». Из-за инцидента отгрузку прекратили 95 процентов торговых домов. Комитет вин Шампани назвал изменения неприемлемыми, напомнив, что сам термин шампанское связан с исторической областью во Франции.

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