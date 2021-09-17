В Подмосковье перевернулась фура с шампанским

В Раменском на 146-м километре А107 грузовик с шампанским столкнулся с Infiniti

В Подмосковье перевернулась фура, перевозившая шампанское. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла в городе Раменский на 146-м километре кольцевой автодороги А107. Грузовик с полуприцепом, который перевозил игристое вино, столкнулся с легковым автомобилем Infiniti.

«В результате ДТП пострадал водитель Infiniti, а также поврежден груз в грузовом автомобиле. По данному факту проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в американском городе Чикаго в ДТП попали две грузовые машины, в одной из которых были сотни бутылок вина. В результате ДТП у большегруза повредились двери багажного отделения, и на дорогу выпали десятки коробок с алкогольной продукцией.