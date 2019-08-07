Столкновение фур уничтожило сотни бутылок вина

В американском городе Чикаго, штат Иллинойс, в ДТП попали две грузовые машины, в одной из которых были сотни бутылок вина. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Авария произошла в ночь на вторник, 6 августа, на автомагистрали I-94. Один из грузовиков перевозил около 18 тысяч литров вина, разлитого по бутылкам. В результате ДТП у большегруза повредились двери багажного отделения, и на дорогу выпали десятки коробок с алкогольной продукцией.

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По данным полиции Иллинойса, один из участников аварии получил незначительные ранения.

Прибывшая на место бригада рабочих несколько часов очищала дорогу от осколков стекла и пролитого вина. Магистраль заработала в штатном режиме только под утро.

В марте сообщалось, что на автостраде к востоку от Лос-Анджелеса перевернулся грузовик с пивом. В результате дорога оказалась усыпана десятками упаковок марки Modelo Especial. Водитель большегруза остался жив.

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