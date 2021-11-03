Акции производителей удобрений рухнули

Акции российских компаний по производству удобрений «Фосагро» и «Акрон» рухнули после решения правительства ограничить на полгода экспорт азотных и сложных, содержащих азот удобрений, свидетельствуют данные Московской биржи.

Перед новостями об ограничениях стоимость акций «Фосагро» 3 ноября доходила до 5724 рублей за штуку, «Акрона» — до 10,5 тысячи рублей. После сообщений о запрете бумаги потеряли 5,1 и 15 процентов соответственно, опустившись до 5432 и 8924 рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что запрет на вывоз удобрений позволит не допустить повышения цен на продукты. Ограничения для азотных удобрений установлены на уровне не более 5,9 миллиона тонн, для сложных азотосодержащих — не более 5,35 миллиона тонн.

Спрос на российские удобрения вырос из-за роста в Европе цен на природный газ, который нужен для производства аммиака. Подорожание топлива привело к закрытию многих европейских предприятий по производству удобрений.