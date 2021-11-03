Правительство нашло новый способ избежать роста цен на продукты

Правительство на полгода вводит ограничения на вывоз азотных и сложных азотосодержащих удобрений, чтобы избежать роста цен на продукты. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабинета министров, сообщает ТАСС.

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Новые меры Мишустин объяснил необходимостью обеспечить внутренний рынок удобрениями, дефицит которых может привести к повышению цен на продовольствие. По словам премьера, ограничения для азотных удобрений установлены на уровне не более 5,9 миллиона тонн, а для сложных азотосодержащих — не более 5,35 миллиона тонн. Мишустин подчеркнул, что ввод ограничений уже обсуждался с представителями бизнеса.

Ранее в октябре президент Владимир Путин поручил Кабмину найти способы нейтрализации негативных последствий европейского энергокризиса для России. В том числе глава государства упомянул риски дестабилизации рынков азотных удобрений и продовольствия. О возможном росте цен на продукты предупреждал и вице-премьер Александр Новак.

Нехватка энергии в Европе и ее высокая стоимость привели к тому, что заводы по производству удобрений сократили выпуск или остановили работу. Это ударило по сельскому хозяйству, которое столкнулось с ростом затрат и дефицитом необходимых товаров. Непредвиденные расходы могут привести к увеличению стоимости продовольствия для конечных потребителей.