В российском регионе ввели обязательную вакцинацию пожилых

В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию жителей старше 60 лет. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор, передает РИА Новости.

Кроме этой группы населения, обязательную вакцинацию должны пройти лица страдающие хроническими заболеваниями, в том числе болезнями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми патологиями, диабетом и ожирением.

В постановлении отмечается, что первый компонент вакцины жителям Кубани нужно получить до 13 декабря, а второй до 13 января 2022 года.

Ранее власти Санкт-Петербурга утвердили постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 жителей старше 60 лет. Первый компонент вакцины этим группам населения нужно будет ввести до 15 декабря, второй — до 15 января 2022 года.