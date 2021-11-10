В Подмосковье допустили возможность обязательной вакцинации от COVID-19

В Московской области не исключили расширение перечня категорий граждан, для которых обязательна вакцинация от COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-1», передает ТАСС.

«Все возможно», — ответил глава Подмосковья на соответствующий вопрос об обязательной вакцинации. Воробьев подчеркнул, что в настоящее время в Подмосковье наблюдается высокий уровень вакцинации. Он также отметил, что введенные нерабочие дни оказали положительное влияние на динамику эпидемиологической ситуации в регионе: появилось больше желающих вакцинироваться, также наблюдается «отрицательная динамика на койках».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о результатах нерабочих дней, которые были введены в России в связи с распространением COVID-19. По его словам, введение нерабочих дней позволило переломить ситуацию с коронавирусом. В частности, за последние две недели рост числа заболевших снизился.