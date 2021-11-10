Голикова рассказала о необходимом уровне коллективного иммунитета в России

В России желательно достигнуть коллективного иммунитета в 90-95 процентов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

Она пояснила, что в настоящее время в среднем по стране уровень коллективного иммунитета к коронавирусу составляет 48,4 процента.

Чтобы добиться достижения коллективного иммунитета в 80 процентов, необходимо привить около 22 миллионов человек и ревакцинировать примерно 9 миллионов человек, считает вице-премьер России.

Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства также отметила, что по уровню коллективного иммунитета от коронавируса лидируют Республика Тыва, Подмосковье, Карелия, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург.

Ранее вице-премьер России заявила, что в ряде регионов не хватает препаратов для лечения тяжелейшего осложнения COVID-19 — цитокинового шторма.

Накануне вирусолог Центра Гамалеи прокомментировал дефицит «Спутника Лайт» в России. По его мнению, на дефицит вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» могла повлиять ревакцинация россиян, которые привились шесть месяцев назад «Спутником V».

По данным оперштаба на 10 ноября, в стране за прошедшие сутки выявили максимальные с начала пандемии 1239 смертей пациентов с COVID-19. Днем ранее, 9 ноября, были зарегистрированы рекордные 1211 летальных исходов. Таким образом, этот показатель обновляет максимальные значения второй день подряд. Всего с начала пандемии умерли 250 454 человека.