Голикова заявила о нехватке препаратов в регионах

Голикова: в ряде регионов не хватает препаратов для лечения цитокинового шторма

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в ряде регионов не хватает препаратов для лечения тяжелейшего осложнения COVID-19 — цитокинового шторма. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мониторинг показывает, что на вчерашний день Ивановской, Новосибирской областям, Республике Ингушетии в амбулаторном сегменте следует обратить внимание на запасы интерферонов и жаропонижающих лекарственных средств. Ряду регионов — на антикоагулянты. В стационарном сегменте в Тверской области требуется также пополнение запасов противовирусных препаратов и иммуноглобулинов. Ряду регионов не хватает препаратов для лечения цитокинового шторма», — сообщила вице-премьер.

Также Голикова доложила на совещании с президентом Владимиром Путиным, что рост смертности пациентов с коронавирусом в России вызывает тревогу.

Ранее вирусолог Центра Гамалеи прокомментировал дефицит «Спутника Лайт» в России. По его мнению, на дефицит вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» могла повлиять ревакцинация россиян, которые привились шесть месяцев назад «Спутником V».

По данным оперштаба на 10 ноября, в стране за прошедшие сутки выявили максимальные с начала пандемии 1239 смертей пациентов с COVID-19. Днем ранее, 9 ноября, были зарегистрированы рекордные 1211 летальных исходов. Таким образом, этот показатель обновляет максимальные значения второй день подряд. Всего с начала пандемии умерли 250 454 человека.