Голикова доложила Путину о тревоге из-за роста смертности пациентов с COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова доложила на совещании с президентом Владимиром Путиным, что рост смертности пациентов с коронавирусом в России вызывает тревогу. Ее слова в среду, 10 ноября, приводит РИА Новости.

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Она также отметила, что в стране заняты 82,8 процента коронавирусных коек. За время нерабочих дней, которые были введены по всей стране с 30 октября по 7 ноября, темпы прироста заболеваемости COVID-19 в России снизились на 2,1 процента, сообщила Голикова. При этом, по ее словам, почти треть из общего числа заболеваний по всей стране приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

По данным оперштаба на 10 ноября, в стране за прошедшие сутки выявили максимальные с начала пандемии 1239 смертей пациентов с COVID-19. Днем ранее, 9 ноября, были зарегистрированы рекордные 1211 летальных исходов. Таким образом, этот показатель обновляет максимальные значения второй день подряд. Всего с начала пандемии умерли 250 454 человека.