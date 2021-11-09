Путин попросил доложить о ситуации с COVID-19 после нерабочих дней

Путин попросил Совбез доложить ему, как нерабочие дни отразились на ситуации с COVID-19

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза попросил доложить ему, как нерабочие дни отразились на ситуации с распространением COVID-19, а также обсудить дальнейшие шаги по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 9 ноября, пишет «Интерфакс».

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В совещании, в частности, приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Попова заявила, что нерабочие дни продемонстрировали значительное снижение темпов прироста случаев COVID-19. По ее словам, на минувшей неделе он составил всего 2,1 процента.

По решению президента Владимира Путина по всей стране с 30 октября по 7 ноября включительно были объявлены выходные. Регионам с наиболее неблагоприятной ситуацией с COVID-19 было разрешено вводить их раньше и продлять — на усмотрение местных властей.