Голикова оценила состояние коечного фонда для лечения больных COVID-19

Вице-премьер Голикова: больничные койки для пациентов с COVID-19 в России заняты на 82,8%

В России для лечения пациентов, зараженных коронавирусом, развернуто свыше 300 тысяч больничных коек, при этом 82,8 процента из них в настоящее время заняты. Состояние коечного фонда оценила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства, передает в среду, 10 ноября, ТАСС.

Она также уточнила, что у 41 региона страны занятость коек выше среднероссийского показателя. «Многие регионы осознанно держат и резерв коек, и страхуются, чтобы при росте госпитализации они были застрахованы», — пояснила Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что напряженность в медицинской системе полностью зависит от поведения россиян и от их приверженности профилактическим мероприятиям, ключевое место в которых занимает вакцинация от COVID-19.

О нехватке больничных коек для пациентов с COVID-19 в ряде российских регионов сообщалось в конце октября. Так, в Севастополе осталось менее пяти процентов коек. Кроме того, более 90 процентов мест занято в Курской, Орловской, Ульяновской, Свердловской областях, Крыму, а также в Ставропольском и Забайкальском краях.