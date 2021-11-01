Песков описал ситуацию с COVID-19 в России фразой «легче не становится»

Пресс-секретарь Кремля Песков: ситуация с коронавирусом в России легче пока не становится

Ситуация с коронавирусом в России легче пока не становится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Койки заполнены в значительной степени, и пока в эти дни ситуация легче не становится. Конечно, это чрезмерная, чрезвычайная нагрузка на наших врачей, которые просто демонстрируют геройство на фоне того, что происходит», — сказал Песков, описав происходящее фразой «ситуация непростая».

Он напомнил, что для медиков, работающих в красной зоне, есть система выплат и другой поддержки. «Но то, что это чрезвычайная физическая, эмоциональная нагрузка, это всем хорошо понятно», — отметил представитель Кремля.

В конце октября президент России Владимир Путин поручил главе министерства здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с COVID-19, для оказания врачам помощи. Помощь окажут медикам во Владимирской и Белгородской областях, а также в Республиках Татарстан и Удмуртия.