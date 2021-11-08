В Кремле оценили эффективность нерабочих дней

Дмитрий Песков: рано делать выводы об эффективности нерабочих дней в борьбе с COVID-19

Выводы об эффективности нерабочих дней в борьбе с пандемией коронавируса еще рано делать. Так оценил прошедшие длинные выходные пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Материалы по теме В Москве начались нерабочие дни. Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября? «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?

Представитель Кремля отметил, что выводы о нерабочих днях в России можно будет сделать не меньше чем через неделю.

Подобного мнения придерживается врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов. По его словам, какую-либо оценку локдауну в России можно будет дать с помощью данных о заболеваемости оперштаба, которые появятся на следующей неделе.

Длинные выходные закончились в Москве и Подмосковье. Власти сообщили, что решение не продлевать их связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации с коронавирусом в регионе.

В ряде других российских регионов режим нерабочих дней был продлен. В частности эта мера затронула Брянскую, Томскую, Смоленскую, Курскую, Челябинскую, Новгородскую области.