В Кремле оценили эффективность нерабочих дней

Выводы об эффективности нерабочих дней в борьбе с пандемией коронавируса еще рано делать. Так оценил прошедшие длинные выходные пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что выводы о нерабочих днях в России можно будет сделать не меньше чем через неделю.
Подобного мнения придерживается врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов. По его словам, какую-либо оценку локдауну в России можно будет дать с помощью данных о заболеваемости оперштаба, которые появятся на следующей неделе.
Длинные выходные закончились в Москве и Подмосковье. Власти сообщили, что решение не продлевать их связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации с коронавирусом в регионе.
В ряде других российских регионов режим нерабочих дней был продлен. В частности эта мера затронула Брянскую, Томскую, Смоленскую, Курскую, Челябинскую, Новгородскую области.