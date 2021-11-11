Россиянам сообщили об отсутствии ответственности за отказ от вакцинации

Власти Петербурга заявили, что ответственность за отказ от вакцинации не предусмотрена

Власти Санкт-Петербурга заявили об отсутствии какой-либо ответственности для граждан, в том числе старше 60 лет, за отказ от вакцинации против COVID-19 — существующими нормативными актами она не предусмотрена. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщила заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Ольга Гранатович, пишет «Интерфакс».

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Она подчеркнула, что вакцинация от коронавируса на сегодняшний день остается добровольной и остается на личное усмотрение каждого пациента.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию от COVID-19 нужно включить в национальный календарь прививок и сделать ее обязательной. Он также выразил мнение, что пандемия завершится, когда 70-75 процентов населения Земли привьются от коронавируса.

В свою очередь, иммунолог Николай Крючков беседе с «Лентой.ру» предположил, что одной обязательной вакцинации будет совсем не достаточно для того, чтобы простимулировать большую часть населения привиться от COVID-19.