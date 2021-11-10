Иммунолог оценил идею сделать вакцинацию от коронавируса обязательной

Иммунолог Крючков считает, что одной обязательной вакцинации от COVID-19 в РФ будет мало

Иммунолог Николай Крючков заявил, что одной обязательной вакцинации будет совсем не достаточно для того, чтобы простимулировать большую часть населения привиться от коронавируса. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию от коронавируса нужно включить в национальный календарь прививок. Гинцбург считает, что пандемия завершится, когда 70-75 процентов населения Земли сделают прививку от COVID-19. «Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной», — призвал он.

Чтобы избежать наступления новой пандемии, нужно приучать детей и их родителей обязательно вакцинироваться, чтобы «в обществе быть нормально воспринятым и быть полноценным гражданином того общества, в котором живешь». По мнению Гинцбурга, люди без прививки от коронавируса наносят ущерб не только себе, но и своим близким и окружающим.

Нужны дополнительные меры

Крючков согласился с тем, что пришло время включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. «Сейчас уже появилось основание для этого, поскольку "Спутник V" закончил третью фазу исследования. Теперь препарат вполне может быть включен в национальный календарь прививок», — добавил он.

Иммунолог подчеркнул, что введение обязательной вакцинации от коронавируса не станет панацеей. Для того чтобы внести инъекции против COVID-19 в национальный календарь прививок, необходимо понять, как этот процесс можно контролировать.

«Когда мы вводим какое-то обязательство, мы должны понимать, как мы будем контролировать его соблюдение. Может случится так, что обязательство-то мы введем, но значительная часть людей все равно не будет вакцинироваться. Здесь, помимо обязательства, нужны другие меры системного характера, которые бы стимулировали людей на вакцинацию, с одной стороны, а с другой — делали бы не удобным получение каких-либо услуг не первой необходимости людям, которые не имеют QR-кода например», — высказался иммунолог.

Он добавил, что властям не стоит забывать о положительных стимулах. По его мнению, их почти не задействовали в компании по вакцинации. В качестве примера положительного стимула Крючков привел лотерею, хотя и назвал это слабой мерой.

«У нас вакцинировались, условно говоря, 35 процентов населения. Еще 25 процентов можно абсолютно спокойно без каких-то кардинальных глобальных затрат привить. Потом мы упремся в еще более упертую часть населения, и в конце останутся совсем рьяные антиваксеры. Ну тут уже будет делать нечего. Но если мы остальных привьем — это будет очень большой вклад. Еще 40 процентов можно спокойно привить, тем более что эти люди настроены нейтрально или слабо отрицательно. Но одной обязательной вакцинации недостаточно», — отметил Крючков.

Ранее Гинцбург рассказал, что в России появится препарат из антител для лечения пациентов с COVID-19. Клинические испытания средства запустят в январе, они продлятся три-четыре месяца.

Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Санкт-Петербурге для жителей старше 60 лет. Первый компонент вакцины этим гражданам нужно ввести до 15 декабря.