Голикова назвала уровень коллективного иммунитета в России

Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ приблизился к 50%

Уровень коллективного иммунитета в России составляет 48,4 процента. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС.

Она также оценила уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в отдельных регионах: этот показатель практически не меняется в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Камчатском и Ставропольском краях, Томской области. Самый высокий уровень коллективного иммунитета зафиксирован в Республике Тыва, Московской области, Карелии, Москве, Севастополе и Санкт-Петербурге.

Также Голикова пояснила, что для достижения коллективного иммунитета в 80 процентов необходимо уже сейчас привить около 22 миллионов человек и ревакцинировать порядка 9 миллионов человек.

Доля вакцинированных россиян старше 60 лет составляет 44,7 процента, наиболее высокие показатели отмечены в Чечне, Тыве, Мордовии, Тюменской и Белгородской областях.

Ранее в ходе совещания Голикова доложила Путину, что рост смертности пациентов с коронавирусом в России вызывает тревогу. Сейчас в стране заняты 82,8 процента коронавирусных коек. За время нерабочих дней, которые были введены по всей стране с 30 октября по 7 ноября, темпы прироста заболеваемости COVID в России снизились на 2,1 процента.

