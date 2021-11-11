В Минздраве рассказали об уровне вакцинации от COVID-19 среди пожилых россиян

Глава Минздрава Мурашко: от COVID-19 привились чуть более половины пожилых россиян

Чуть более половины пожилых россиян сделали прививку от COVID-19, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на IV Всероссийском форуме «Россия — территория заботы», сообщает ТАСС.

Он отметил, что пожилые граждане являются главной группой риска течения и развития осложнений при коронавирусе.

Накануне глава Минздрава заявил, что первым компонентом вакцины от коронавируса в России привились более 62 миллионов человек, это 53 процента взрослого населения страны.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал ранее, что для победы над COVID-19 в России следует выполнить одно условие — сделать вакцинацию обязательной. В Кремле отметили, что такие решения на федеральном уровне в настоящее время не принимались.