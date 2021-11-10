Глава Минздрава счел нужным привлекать к ответственности врачей-антиваксеров

Врачей-антиваксеров необходимо привлекать к уголовной ответственности, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

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Он пояснил, что статьи могут быть применены к тем медикам, которые сами создают угрозу. «Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-антиваксеры заболели», — сказал глава Минздрава на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Мурашко подчеркнул, что в сложившейся эпидемиологической ситуации поведение врачей-антиваксеров выглядит некорректным. Медикам он посоветовал быть более продвинутыми.

Ранее министр сообщил, что нынешняя волна коронавируса распространяется стремительнее предыдущих. Кроме того, значительно быстрее развивается так называемая фаза осложнения у пациентов. На данный момент в России госпитализированы 258 тысяч человек.

