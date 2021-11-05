Мясников прокомментировал увольнение врачей в ЕАО из-за отказа прививаться

Сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области (ЕАО), уволившихся из-за нежелания делать прививку от коронавируса, нельзя считать «антиваксерами». К работе с больными необходимо допускать не только вакцинированных врачей, но и переболевших. Такой комментарий дал врач и телеведущий Александр Мясников в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, инцидент с сотрудниками скорой помощи «неоднозначен». В первую очередь, подчеркнул специалист, нельзя считать решивших уволиться противниками вакцинации. «Я вам скажу, что у меня в больнице большинство врачей, медработников уже переболели. И требование сделать прививку тоже сначала встречалось ими с недоумением. Потому что они переболели, есть антитела», — уточнил Мясников.

Он отметил, что похожая ситуация произошла в США, где 14 процентов преподавателей решили уволиться, чтобы не делать прививку.

Кроме того, телеведущий добавил, что понимает озабоченность руководителей больниц, так как им приходится подвергать опасности своих коллег при работе с пациентами. «Но если у врача перенесенная болезнь, достаточный уровень антител, и он хочет подождать с вакцинацией, наверное, это его право», — заключил Мясников.

Накануне в Облучье Еврейской автономной области коллектив сотрудников станции скорой помощи, состоящий из 15 человек, отказался делать прививки против коронавируса и уволился. Согласно постановлению главного санитарного врача по ЕАО Павла Копылова, 80 процентов всех сотрудников скорой помощи должны быть привиты к 15 ноября. Позднее стало известно, что еще 12 сотрудников скорой помощи написали заявление об увольнении.