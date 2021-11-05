Россиянка рассказала о последствиях массового увольнения врачей

Жительница Облучья рассказала, что бригад врачей после увольнения не хватает на весь район

Жительница Облучья Еврейской автономной области (ЕАО) рассказала, что в настоящее время врачи предлагают самостоятельно добираться до отделения скорой, так как бригад не хватает на весь район. О негативных последствиях массового увольнения медиков из-за нежелания вакцинироваться она сообщила Telegram-каналу «Известия».

По словам россиянки, на данный момент не хватает пяти машин скорой помощи. «Что говорить, когда останется две-три машины», — отметила девушка.

Она добавила, что жители обеспокоены ситуацией с нехваткой персонала. И врачей мало, и скорых, поэтому ждать можно по несколько часов, добавила россиянка.

Ранее сообщалось, что в Облучье коллектив сотрудников станции скорой помощи, состоящий из 15 человек, отказался делать прививки от COVID-19 и уволился. Согласно постановлению главного санитарного врача по ЕАО Павла Копылова, 80 процентов всех сотрудников скорой помощи должны быть привиты к 15 ноября. Позже стало известно, что еще 12 сотрудников скорой помощи написали заявление об увольнении.