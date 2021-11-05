Рошаль раскритиковал уволившихся из-за нежелания вакцинироваться врачей

Президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль назвал недопустимым отказ врачей от работы из-за нежелания вакцинироваться. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации, пишет «Интерфакс».

По его словам, национальная медицинская палата на протяжении многих лет выступает на стороне сотрудников скорой помощи. Однако, подчеркнул специалист, рисковать здоровьем пациентов и не оказывать им помощь — преступление, которое не может найти оправдание. «У нас есть иные формы несогласия», — заключил Рошаль.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области (ЕАО), уволившихся из-за нежелания делать прививку от COVID-19, нельзя считать «антиваксерами». К работе с больными необходимо допускать не только вакцинированных врачей, но и переболевших, добавил специалист.

Накануне в Облучье Еврейской автономной области коллектив сотрудников станции скорой помощи, состоящий из 15 человек, отказался делать прививки против COVID-19 и уволился. Согласно постановлению главного санитарного врача по ЕАО Павла Копылова, 80 процентов всех сотрудников скорой помощи должны быть привиты к 15 ноября. Позже еще 12 сотрудников скорой помощи написали заявление об увольнении.