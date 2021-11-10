Власти Петербурга утвердили постановление об обязательной вакцинации пожилых

Требование о вакцинации жителей старше 60 лет внесли в нормативные акты Петербурга

В Санкт-Петербурге власти утвердили постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 жителей старше 60 лет, его внесли в городские нормативные акты. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

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Кроме того, обязательной вакцинации подлежат работники промышленных, перерабатывающих и транспортных предприятий.

В сообщении уточняется, кто из жителей не попадает под требование о вакцинации. Так, прививку могут не делать те граждане, которые имеют противопоказания, установленные врачами.

В городской администрации уточнили, что среди жителей старше 60 лет прошли вакцинацию от коронавируса 43 процента.

Постановление об обязательных прививках для пожилых появилось 10 ноября. Его подписала главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова. Первый компонент вакцины этим группам населения нужно будет ввести до 15 декабря, второй — до 15 января 2022 года.