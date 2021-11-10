Матвиенко допустила ужесточение ограничений из-за коронавируса

Матвиенко не исключает, что в России примут новые меры из-за сложной ситуации с COVID-19

Не исключено, что в России на федеральном уровне примут новые меры и ужесточат ограничения из-за сложной ситуации с коронавирусом. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Она также сообщила, что в ряде регионов страны возможно введение более жестких мер по отдельным категориям населения.

В России за последние сутки выявили 38 058 новых случаев коронавируса, это минимум с 27 октября. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 8 911 713.

Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3927), Санкт-Петербурге (2942) и в Московской области (2649). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (16 случаев), Чукотском автономном округе (18 случаев) и в Магаданской области (35 случаев).