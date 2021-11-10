Матвиенко предупредила о возможном ужесточении мер по COVID-19 в регионах

Матвиенко заявила, что в ряде регионов возможно принятие более строгих мер по COVID-19

В ряде российских регионов возможно введение более жестких мер по отдельным категориям населения в связи с пандемией коронавируса. Об этом в среду, 10 ноября, предупредила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Возможно в ряде регионов принятие и дополнительных мер, более строгих, по отдельным категориям граждан, опять-таки ссылаясь на мнение ученых и специалистов», — пояснила она и не исключила, что аналогичные решения могут быть приняты и на федеральном уровне.

По словам спикера Совфеда, вопрос борьбы с COVID-19 находится на контроле правительства и президента страны, накануне он обсуждался и на Совете Безопасности.

Ранее Матвиенко отметила, что ограничительные меры по COVID-19 в российских регионах будут сохраняться в большей или меньшей степени. Она также отметила, что в настоящее время ситуация с коронавирусом в России сложная — «расслабляться рано и хлопать в ладоши пока нечему», заключила она.