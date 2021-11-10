В Госдуме предложили ввести обязательную вакцинацию для россиян старше 60 лет

Обязательную вакцинацию против коронавируса следует ввести для россиян старше 60 лет. С таким предложением выступила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, сообщает Ura.ru.

По ее мнению, обязательная вакцинация должна быть в России, при этом важно стимулировать граждан на прививку. «Все методы сегодня хороши, но главное — убедить людей в том, что другого способа сохранить жизни нет», — заявила Соломатина.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья уточнила, что в России только 50 процентов людей старше 60 лет сделали прививку от коронавируса. Она напомнила, что многие из этих граждан имеют хронические заболевания.

Ранее в Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет и жителей с хроническими заболеваниями. Постановление об этом подписала главный санитарный врач Северной столицы Наталия Башкетова.