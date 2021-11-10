Врач рассказала о наиболее подверженных постковидному синдрому детях

Врач Серебренникова: больше всего постковидному синдрому подвержены дети до года

Больше всего постковидному синдрому подвержены дети в возрасте до года и те, кто имеет неинфекционные хронические заболевания. Об этом заявила врач общей практики Екатерина Серебренникова, сообщает «Газета.ru».

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По словам медика, сильнее всего от последствий COVID-19 страдают люди, в том числе дети, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями иммунной системы и с сахарным диабетом. Кроме того, поводом для возникновения постковидного синдрома могут стать ожирение и заболевания дыхательной системы.

Серебренникова подчеркнула, что только врач может определить наличие последствий перенесенного коронавируса у детей. «Поэтому родителям не стоит пытаться действовать самостоятельно — это может навредить. Прежде всего, выслушайте врача, узнайте траекторию лечения и только тогда действуйте», — рассказала врач.

Ранее инфекционист Поздняков назвал опасное проявление постковидного синдрома у детей. По его словам, спустя недели после выздоровления у несовершеннолетних может проявиться мультисистемный синдром.

