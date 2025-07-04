Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:12, 4 июля 2025Ценности

Российский дизайнер назвал самые модные джинсы

Дизайнер Илья Булычев назвал клеш самыми модными джинсами сезона
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Российский дизайнер Илья Булычев назвал самые модные джинсы текущего сезона. На эту тему он высказался в подкасте «Мода — off the record» от Lamoda, отрывки из которого попали в распоряжение «Ленты.ру».

Основатель BLCV отметил, что сейчас оверсайз-силуэты постепенно отходят на второй план, уступая посадке straight fit, которая сохраняет свободу, но выглядит при этом более универсально. Кроме того, актуальным становится клеш — как в женских, так и в мужских моделях брюк.

Материалы по теме:
Зеленский неожиданно появился на официальной встрече в костюме. С чем это связано и почему может разозлить Трампа?
Зеленский неожиданно появился на официальной встрече в костюме.С чем это связано и почему может разозлить Трампа?
24 июня 2025
Раздевайтесь дома Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Раздевайтесь домаСгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
28 декабря 2020

«Джинсы — это не просто вещь из базового гардероба, это про то, как ты себя в них чувствуешь: уверенно, свободно, собранно или расслабленно. Посадка — ключевой фактор. Именно она формирует первое впечатление и определяет, будут ли джинсы "своими"», — считает модный эксперт.

К тому же Булычев подчеркнул, что сегодня покупатель стал гораздо более осознанным. «Его уже не впечатлить просто модной
формой или базовой парой джинсов — таких полно на маркетплейсах за копейки. Для него важно понимать, за что он платит. Это не просто деним, это — история, качество, экспертиза», — подытожил он.

В июне россиянам также назвали самые модные украшения лета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России за четыре года погибли несколько десятков топ-менеджеров. На Западе говорят о «синдроме внезапной русской смерти»

    Назван способ улучшить работу управляющих компаний

    Стало известно о наступлении российских войск в городской застройке Часова Яра

    Макрон раскрыл важность разговора с Путиным для Франции

    Tesla оказалась на пороге многомиллиардных убытков из-за Трампа

    Медведь растерзал мотоциклиста под знаком «Не кормить медведей»

    Российский дизайнер назвал самые модные джинсы

    Туристки отправились на сафари и были растоптаны разъяренным слоном

    «Это не случайность». В СПЧ считают, что один из регионов России превращается в анклав мигрантов

    Раскрыты последствия ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости