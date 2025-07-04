Российский дизайнер назвал самые модные джинсы

Дизайнер Илья Булычев назвал клеш самыми модными джинсами сезона

Российский дизайнер Илья Булычев назвал самые модные джинсы текущего сезона. На эту тему он высказался в подкасте «Мода — off the record» от Lamoda, отрывки из которого попали в распоряжение «Ленты.ру».

Основатель BLCV отметил, что сейчас оверсайз-силуэты постепенно отходят на второй план, уступая посадке straight fit, которая сохраняет свободу, но выглядит при этом более универсально. Кроме того, актуальным становится клеш — как в женских, так и в мужских моделях брюк.

«Джинсы — это не просто вещь из базового гардероба, это про то, как ты себя в них чувствуешь: уверенно, свободно, собранно или расслабленно. Посадка — ключевой фактор. Именно она формирует первое впечатление и определяет, будут ли джинсы "своими"», — считает модный эксперт.

К тому же Булычев подчеркнул, что сегодня покупатель стал гораздо более осознанным. «Его уже не впечатлить просто модной

формой или базовой парой джинсов — таких полно на маркетплейсах за копейки. Для него важно понимать, за что он платит. Это не просто деним, это — история, качество, экспертиза», — подытожил он.

В июне россиянам также назвали самые модные украшения лета.