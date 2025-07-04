Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили российского гражданства

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Ибрагимова лишили гражданства РФ

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова лишили российского гражданства. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Председателя правления региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области задержали за нарушение правил пребывания в стране. Вскоре его депортируют на родину.

Ранее стало известно об аресте азербайджанского вора в законе Заура Шипилова, известного в криминальном мире как Талыбов или Заур Нахичеванский.

Конфликт между между бывшими республиками СССР разгорелся на прошлой неделе после задержаний в Свердловской области граждан Азербайджана. Сразу после этого в Азербайджане начали задерживать россиян, в том числе руководство редакции «Sputnik Азербайджан» (новостное агентство, как и РИА Новости, входит в состав МИА «Россия сегодня»).