Азербайджанского вора в законе арестовали в России

В Оренбурге суд арестовал азербайджанского вора в законе Шипилова

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал 39-летнего азербайджанского вора в законе Заура Шипилова, известного в криминальном мире как Талыбов или Заур Нахичеванский. Об этом сообщает РИА Новости.

Шипилов обвиняется по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Он будет находиться в СИЗО до 3 сентября.

Операцию по задержанию проживающих в России титулованных азербайджанцев провели ГУУР и ФСБ при содействии местных оперативников в Московской и Оренбургской областях. Сначала был задержан в коттеджном поселке Гринфилд на Новой Риге Вагиф Сулейманов, известный в криминальном мире как Дипломат или Вагиф Бакинский. Затем в Оренбурге задержали Шипилова.