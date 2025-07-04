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10:51, 4 июля 2025Силовые структуры

Еще одного азербайджанского вора в законе задержали в России

В Оренбурге задержали азербайджанского вора в законе Шипилова
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Оренбурге задержали 39-летнего азербайджанского вора в законе Заура Шипилова, известного в криминальном мире как Талыбов или Заур Нахичеванский. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Операцию по задержанию проживающих в России титулованных азербайджанцев провели ГУУР и ФСБ при содействии местных оперативников в Московской и Оренбургской областях. Сначала был задержан в коттеджном поселке Гринфилд на Новой Риге Вагиф Сулейманов, известный в криминальном мире как Дипломат или Вагиф Бакинский. Затем в Оренбурге задержали Шипилова. На вопрос силовиков о воровском статусе, Шипилов согласился ответить только без камеры, а Сулейманов промолчал.

Отмечается, что оба вора в законе не родились в Азербайджане. Против Шипилова уже возбуждено уголовное дело. Решение по Сулейманову появится в ближайшее время. Пока он на три месяца помещен в спецучреждение.

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