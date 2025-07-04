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10:40, 4 июля 2025Экономика

В России опять предупредили о проблемах для бизнеса Азербайджана

РИА Новости: Азербайджан зависит от продажи в Россию пластика, томатов и фруктов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Россия для Азербайджана является главным покупателем отдельных товаров неэнергетического сектора. Об этом со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade пишет РИА Новости.

Для косточковых плодов (персики, нектарины и черешню) на российское направление приходится 98 процентов экспорта (97,1 миллиона долларов), для помидоров — 96 процентов (168,7 миллиона), для экзотических фруктов — 87 процентов (153,4 миллиона), для пластиковых изделий — 64 процента (235,7 миллиона), для орехов, в основном лесных, — 53 процента (70,2 миллиона).

Как отмечало накануне агентство, азербайджанский бизнес может потерять почти 1,2 миллиарда долларов при утрате российского рынка. Это составляет 4,4 процента от общего экспорта. В прошлом году Азербайджан экспортировал товаров на 26,6 миллиарда долларов.

Российский экспорт в Азербайджан в три раза выше — 3,6 миллиарда долларов. Однако если оценивать в доле от общих поставок а рубеж, то она в 5,5 раза ниже — 0,8 процента.

Конфликт между между бывшими республиками СССР разгорелся на прошлой неделе после задержаний в Свердловской области граждан Азербайджана, подозреваемых «в ряде убийств и покушений на убийство». Двое из них скончались, при этом российские правоохранители не стали брать на себя ответственность за произошедшее. Сразу после этого в Азербайджане начали задерживать россиян, в том числе руководство редакции «Sputnik Азербайджан» (новостное агентство, как и РИА Новости входит в состав МИА «Россия сегодня»).

Ранее директор Центра исследований международной торговли Президентской академии Александр Кнобель отметил, что торговый конфликт с Азербайджаном может привести к росту цен на помидоры в России. В общем импорте доля азербайджанских помидоров составляет 30-35 процентов, особенно заметной потеря станет в зимние месяцы.

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