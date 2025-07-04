Tesla оказалась на пороге многомиллиардных убытков из-за Трампа

FT: Налоговый законопроект Трампа грозит Tesla убытками на миллиарды долларов

После вступления в силу налогового законопроекта (One Big Beautiful Bill) президента США Дональда Трампа, который добился его утверждения Конгрессом, производитель Tesla столкнётся с потерей прибыли размером в миллиарды долларов. Об этом пишет Financial Times.

По оценкам издания, этот момент, а не растущий дефицит бюджета, стал причиной критики документа главой автопроизводителя, богатейшим бизнесменом планеты Илоном Маском. Предприниматель во время предвыборной кампании Трампа пожертвовал на нее 250 миллионов долларов и считался главным сторонником республиканца, но теперь их отношения окончательно испорчены.

Законопроект отменяет федеральный стандарт CAFE, поощряющий производителей электрокаров за счет производителей машин на бензине и дизельном топливе. В первом квартале 2025 года только с его помощью Tesla заработала 595 миллионов долларов. Если бы не эта статья, то бизнес автопроизводителя стал бы убыточным.

За прошлый год компания получила благодаря стандарту 2,8 миллиарда долларов, что составляет 39 процентов от всей прибыли. Один из сотрудников Tesla объяснил, что какие-то средства еще получить можно, но в долгосрочной перспективе этот рынок для компании рухнул.

Ранее сообщалось, что на фоне падения продаж и прибыли автопроизводителя, отсутствия новых моделей и неоднозначного поведения самого Маска компанию стали покидать топ-менеджеры.

До этого Трамп в ответ на многочисленные нападки на него со стороны Маска предупредил, что может рассмотреть вопрос о депортации миллиардера на историческую родину и сэкономить бюджетные средства за счет прекращения спонсирования его проектов.