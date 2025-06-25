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16:16, 25 июня 2025Экономика

Продажи Tesla в Европе рухнули

Bloomberg: Продажи электромобилей Tesla в Европе упали при общем росте рынка
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Jens Kalaene / dpa / Globallookpress.com

По итогам мая регистрация новых автомобилей в Европе выросла на 1,19 процента, до 1,11 миллиона единиц, на что повлиял высокий спрос на электро- и гибридные автомобили, поднявшийся на 27 и 46 процентов соответственно. Об этом со ссылкой на данные Европейской ассоциации автопроизводителей пишет Bloomberg.

При этом американский автопроизводитель Tesla, ранее занимавший первое место на рынке, продолжает сталкиваться с обрушением продаж. В минувшем месяце они сократились на 28 процентов.

Рост продаж показали европейские Volkswagen (3,4 процента), Renault (4,6 процента), BMW (5,6 процента) и Mercedes-Benz (1,9 процента). Также продолжил наращивать свои поставки на европейский рынок китайский BYD.

Ранее французская отраслевая ассоциация Plateforme Automobile сообщила, что в мае продажи Tesla в стране рухнули на 67 процентов в годовом выражении, до 721 электромобиля.

Компания миллиардера Илона Маска начала терять европейский рынок в связи с его активной поддержкой президента США Дональда Трампа и рядом неоднозначных высказываний относительно политики Европы. Во время избирательной кампании предприниматель был одним из главных сторонников американского лидера, но в последний месяц они вступили в открытый конфликт.

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