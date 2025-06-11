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10:34, 11 июня 2025Мир

Маск выразил сожаление из-за постов о Трампе

Маск о постах про Трампа: Это зашло слишком далеко
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Mike Blake / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск выразил сожаление из-за опубликованных им в соцсетях постов о президенте США Дональде Трампе. Об этом предприниматель написал в соцсети X.

«Я сожалею о некоторых моих постах про [президента США Дональда] Трампа. Это зашло слишком далеко», — заявил Маск.

Ранее Трамп допустил, что Маск поругался с ним под влиянием наркотических веществ. Глава государства назвал поведение предпринимателя «сумасшедшим». Политик выразил надежду, что миллиардер не употреблял запрещенных веществ.

«Я надеюсь, что нет. Я желаю ему всего наилучшего, понимаете, у нас были хорошие отношения», — подчеркнул он.

Конфликт между Маском и Трампом произошел в начале июня 2025 года на фоне ухода бизнесмена с поста главы департамента государственной эффективности США (DOGE). Миллиардер критиковал законопроект главы Белого дома о сокращении федеральных расходов, а также предложенный президентом проект государственного бюджета.

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