Маск выразил сожаление из-за постов о Трампе

Маск о постах про Трампа: Это зашло слишком далеко

Американский бизнесмен Илон Маск выразил сожаление из-за опубликованных им в соцсетях постов о президенте США Дональде Трампе. Об этом предприниматель написал в соцсети X.

«Я сожалею о некоторых моих постах про [президента США Дональда] Трампа. Это зашло слишком далеко», — заявил Маск.

Ранее Трамп допустил, что Маск поругался с ним под влиянием наркотических веществ. Глава государства назвал поведение предпринимателя «сумасшедшим». Политик выразил надежду, что миллиардер не употреблял запрещенных веществ.

«Я надеюсь, что нет. Я желаю ему всего наилучшего, понимаете, у нас были хорошие отношения», — подчеркнул он.

Конфликт между Маском и Трампом произошел в начале июня 2025 года на фоне ухода бизнесмена с поста главы департамента государственной эффективности США (DOGE). Миллиардер критиковал законопроект главы Белого дома о сокращении федеральных расходов, а также предложенный президентом проект государственного бюджета.