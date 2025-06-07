Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:47, 7 июня 2025Мир

Трамп связал «сумасшествие» Маска с употреблением наркотиков

NYT: Трамп допустил, что Маск конфликтует с ним из-за употребления наркотиков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американский президент США Дональд Трамп допустил, что бизнесмен Илон Маск решил вступить с ним в конфликт под влиянием наркотических веществ. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, в беседе со своими помощниками глава государства назвал поведение предпринимателя «сумасшедшим».

«По словам двух человек, знакомых с Трампом, в течение последних 24 часов президент рассказывал своим соратникам, что "безумное" поведение Маска связано с его наркотиками», — говорится в статье.

Ранее в США заявили, что Маск принимал наркотики в ходе предвыборной кампании Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силы ПВО уничтожили летевший на Московский регион дрон

    Трамп рассказал о последствиях украинских ударов по России

    С украинцев начали требовать взятки за выдачу тел погибших военных ВСУ

    В России заявили о смелости Трампа и Маска

    На Украине испугались планов США вытеснить Украину из мировой повестки

    Временные ограничения в двух московских аэропортах сняли

    Экс-кандидат на пост главы НАСА призвал Трампа и Маска помириться

    Местные жители рассказали о трех «глухих взрывах» в подмосковном Барыбино

    Сборная России пропустила первый гол с октября 2023 года

    В МИД России заявили о желании Мерца вернуть США на путь эскалации по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости