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16:35, 30 мая 2025Мир

Маск принимал наркотики в ходе предвыборной кампании Трампа

NYT: Маск часто принимал наркотики в ходе предвыборной кампании Трампа
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Глава департамента эффективности правительства США (DOGE), миллиардер Илон Маск часто принимал наркотики в ходе предвыборной кампании американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Употребление наркотиков Маском выходило далеко за рамки случайного использования. Он говорил людям, что принимает так много кетамина, сильного анестетика, что это влияет на его мочевой пузырь — известный эффект хронического употребления», — говорится в материале.

По данным издания, Маск также принимал экстази и психоделические грибы. Он путешествовал с коробкой для лекарств, в которой было около 20 таблеток, в том числе стимулятор аддералл.

При этом неясно, принимал ли глава DOGE наркотики во время постоянного пребывания в Белом доме в качестве государственного служащего.

В то же время, отмечает NYT, у Маска во время выборов была довольно бурная семейная жизнь. Это было связано с частыми судебными разбирательствами, в которых участвовали его дети.

Ранее Дональд Трамп объявил, что 30 мая станет последним днем работы американского предпринимателя Илона Маска на посту главы DOGE. Президент США назвал миллиардера замечательным.

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