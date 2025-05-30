Трамп раскрыл судьбу Маска в администрации США

Трамп заявил, что 30 мая станет последним днем работы Маска в администрации США

Президент США Дональд Трамп объявил, что 30 мая станет последним днем работы американского предпринимателя Илона Маска на посту главы департамента эффективности правительства США (DOGE). Его комментарий опубликован на странице в социальной сети Truth Social.

«Завтра [в пятницу] в 13:30 [20:30 мск] у меня состоится пресс-конференция с Илоном Маском в Овальном кабинете. Это будет его последний день [во главе DOGE], но не совсем, потому что он всегда будет с нами, помогая на протяжении всего пути. Илон потрясающий!» — написал Трамп.

О решении Маска покинуть свой пост в американской администрации стало известно 29 мая. В своем обращении миллиардер поблагодарил Трампа за возможность сократить «расточительные расходы» правительства страны. «Миссия DOGE будет только укрепляться со временем, поскольку она становится образом жизни всего правительства», — объявил он.