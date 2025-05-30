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09:41, 30 мая 2025Мир

Трамп раскрыл судьбу Маска в администрации США

Трамп заявил, что 30 мая станет последним днем работы Маска в администрации США
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил, что 30 мая станет последним днем работы американского предпринимателя Илона Маска на посту главы департамента эффективности правительства США (DOGE). Его комментарий опубликован на странице в социальной сети Truth Social.

«Завтра [в пятницу] в 13:30 [20:30 мск] у меня состоится пресс-конференция с Илоном Маском в Овальном кабинете. Это будет его последний день [во главе DOGE], но не совсем, потому что он всегда будет с нами, помогая на протяжении всего пути. Илон потрясающий!» — написал Трамп.

О решении Маска покинуть свой пост в американской администрации стало известно 29 мая. В своем обращении миллиардер поблагодарил Трампа за возможность сократить «расточительные расходы» правительства страны. «Миссия DOGE будет только укрепляться со временем, поскольку она становится образом жизни всего правительства», — объявил он.

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