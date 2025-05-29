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05:07, 29 мая 2025Экономика

Маск объявил о завершении его работы на посту госслужащего

Маск заявил о завершении его работы в DOGE и поблагодарил Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Reuters

Глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск заявил, что запланированный срок его полномочий на посту специального госслужащего подходит к концу. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Маск поблагодарил президента США Дональда Трампа за возможность сократить расточительные расходы правительства страны. «Миссия DOGE будет только укрепляться со временем, поскольку она становится образом жизни всего правительства», — объявил он.

Ранее на полях Катарского экономического форум Маск заявил, что планирует в будущем тратить гораздо меньше времени на политику. По его словам, он уже сделал достаточно. До этого СМИ обратили внимание, что Трамп, регулярно упоминавший бизнесмена каждые несколько дней, ничего не писал о нем в соцсетях уже больше месяца.

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