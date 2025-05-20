Маск пообещал постепенный уход из политики

Маск заявил, что в будущем будет тратить гораздо меньше времени на политику

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что продолжит возглавлять Tesla через пять лет, но намерен в будущем тратить гораздо меньше времени на политику. Такое обещание он сделал в интервью Bloomberg.

Таким образом он попытался успокоить инвесторов. Маск также выразил мнение, что и так сделал уже достаточно.

Ранее сообщалось, что некоторые члены Республиканской партии США считают Илона Маска «политически токсичным». Издание Politico указало, что президент США Дональд Трамп, упоминавший бизнесмена каждые несколько дней в своем аккаунте соцсети Truth Social, ничего не писал о нем уже больше месяца. «Когда-то Маск был основным участником брифингов Белого дома, но теперь его имя почти не упоминается на них», — говорится в статье.

Деятельность бизнесмена в качестве главы Департамента эффективности госуправления (DOGE) в администрации Трампа вызвала масштабную критику.