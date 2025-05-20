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17:21, 20 мая 2025Мир

Илона Маска потеряли

Politico: Илон Маск пропал из информационного поля
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Shawn Thew / Pool / CNP / Globallookpress.com

Американский миллиардер Илон Маск пропал из информационного поля, а публикаций с его именем в политических кругах становится все меньше. Об этом сообщает журнал Politico.

«Президент [США Дональд Трамп], упоминавший Маска каждые несколько дней в своем аккаунте соцсети Truth Social, ничего не писал о нем уже больше месяца (...). Когда-то Маск был основным участником брифингов Белого дома, но теперь его имя почти не упоминается на них. Даже конгрессмены фактически исключили его из своих информационных бюллетеней», — отмечает издание.

Авторы материала провели анализ публикаций и пришли к выводу, что уменьшение упоминаний американского миллиардера членами администрации стало коррелироваться с поиском его имени в Google и количеством новостей о нем в СМИ. Также по их данным, некоторые члены Республиканской партии считают бизнесмена «политически токсичным».

Ранее Маск поддержал отказ сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова заблокировать каналы румынских консерваторов.

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