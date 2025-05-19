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08:51, 19 мая 2025Мир

Маск поддержал отказ Павла Дурова

Маск поддержал отказ Дурова заблокировать каналы румынских консерваторов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Steve Nesius / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), поддержал отказ сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова заблокировать каналы румынских консерваторов. Об этом сообщает ТАСС.

Маск прокомментировал публикацию Дурова словами «Hear, hear!». Отмечается, что в переводе с английского языка это фраза обозначает выражение одобрения и поддержки.

Уточняется, что Дуров отказался закрывать каналы румынских консерваторов в Telegram в преддверии президентских выборов в Румынии «по просьбе одной из западноевропейских стран».

Ранее Дуров обвинил Париж в попытке повлиять на выборы в Румынии. По его словам, с просьбой о блокировке информации от консервативных сил Румынии к нему обратился директор внешней разведки Франции DGSE Николя Лернер.

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