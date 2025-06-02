Продажи Tesla в европейской стране упали почти на 70 процентов

Bloomberg: Майские продажи Tesla во Франции рухнули на 67 процентов

Данные о продажах Tesla во Франции опровергли слова главы компании Илона Маска о том, что автопроизводитель оправился от спада продаж, который имел место в начале года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Агентство сослалось на статистику французской отраслевой ассоциации Plateforme Automobile, которая показала, что в мае Tesla смогла продать во Франции всего 721 автомобиль. Это на 67 процентов меньше, чем в мае прошлого года. В целом регистрации Tesla оказались самыми низкими с июля 2022 года. В свою очередь, акции компании рухнули 2 июня перед началом регулярных торгов на 2,3 процента. В 2025 году эти ценные бумаги подешевели на 14 процентов.

Tesla терпит неудачи не только на рынке Франции. Так, в апреле жители Великобритании купили 536 автомобилей Tesla, хотя год назад речь шла 1404. В Швеции продажи новых автомобилей Tesla упали на 80,7 процента, в Нидерландах — на 73,8 процента, в Португалии — на 33 процента, а в Дании — на 67,2 процента.

По итогам апреля в Европейском союзе продали 5475 электромобилей Tesla, что на 52,6 процента меньше, чем в тот же период годом ранее.