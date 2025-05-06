Tesla начала терять еще один европейский рынок

Reuters: Продажи Tesla в Великобритании упали почти на две трети

Если в апреле 2024 года британцы купили 1404 автомобиля Tesla, то в апреле этого — 536. Об этом сообщило агентство Reuters.

Это оказалось самым низким показателем за последние два года. Доля бренда на рынке электромобилей Соединенного Королевства упала до 9,3 процента. Аналогичная ситуация наблюдается и на других европейских рынках. Например, в Швеции продажи новых автомобилей Tesla рухнули на 80,7 процента, в Нидерландах — на 73,8 процента, в Португалии — на 33 процента, в Дании — на 67,2 процента, а во Франции — на 59,4 процента.

Издание напомнило, что близость предпринимателя Илона Маска к президенту США Дональду Трампу и его поддержка крайне правой политики в Европе обернулись протестами против него и его компании. Имели место даже акты вандализма в выставочных залах и на зарядных станциях как в Европе, так и в Соединенных Штатах.

В начале апреля курс акций Tesla на предварительных торгах упал до 214 долларов, несмотря на то что перед этим министр торговли США Говард Лютник заверял, что ниже 235 этот показатель не опустится.