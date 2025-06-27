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12:51, 27 июня 2025Экономика

Компанию Маска покинули топ-менеджеры

FT: Отвечавший за продажи Tesla топ-менеджер покинул компанию
Дмитрий Воронин
Омид Афшар

Омид Афшар. Кадр: UCI Media / YouTube

Топ-менеджер Tesla Омид Афшар, отвечавший за продажи знаменитых электрокаров в Северной Америке и Европе, покинул компанию. Об этом со ссылкой на информированные источники пишет Financial Times (FT).

Афшар получил указанный пост только в прошлом году, но работал на Илона Маска с 2017-го, решая сложные задачи, в том числе связанные с массовыми увольнениями, говорится в публикации. Как уточняет Bloomberg, причины увольнения и дальнейшие планы «одного из ближайших доверенных Маска» не называются, а новости о его уходе «распространилась среди некоторых сотрудников».

Также, по данным FT, компанию покинула HR-директор североамериканского подразделения Tesla Дженна Ферруа.

Все это происходит на фоне падения продаж и прибыли автопроизводителя, вызванных растущей конкуренцией, отсутствием новых моделей и проблемами самого Маска, чья политическая активность и работа в администрации Дональда Трампа вызвали протесты по обе стороны Атлантического океана.

Чистая прибыль Tesla в первом квартале упала в три раза, поставки автомобилей снизились на 13 процентов. В мае европейские продажи компании рухнули на 28 процентов. В том же месяце Маск отказался от поста в Белом доме. Его уход закончился конфликтом с Трампом.

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