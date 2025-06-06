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18:47, 6 июня 2025Экономика

Акции Tesla отыграли почти половину грандиозного падения

Акции Tesla выросли 6 июня на 6,76 % после вчерашнего падения более чем на 14 %
Дмитрий Воронин

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Акции Tesla после вчерашнего грандиозного падения вновь стали стоить больше 300 долларов за штуку, поднявшись в пятницу на Nasdaq на 6,76 процента, до 303,94, свидетельствуют данные торгов.

По их итогам в четверг стоимость бумаг снизилась на 14,26 процента, достигая на минимуме минус 17,72 процента. Таким образом, почти половину обвала, из-за которого глава компании Илон Маск обеднел за день на 34 миллиарда долларов, удалось компенсировать.

К падению котировок 5 июня привела перепалка Маска с президентом США Дональдом Трампом, которой предшествовало охлаждение отношений между прежними соратниками, а также уход миллиардера и самого богатого человека планеты с госслужбы.

Трамп и Маск принялись пикироваться в соцсетях. Бизнесмен заявил, что без его поддержки республиканец не победил бы на выборах, одобрил идею объявления импичмента и выступил с рядом других эмоциональных заявлений. Глава государства в свою очередь пригрозил расторгнуть госконтракты с компаниями предпринимателя, заявив, что тот перестал добросовестно выполнять свои обязанности и сошел с ума.

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