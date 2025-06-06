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04:24, 6 июня 2025Мир

Названа сумма ущерба для Маска от конфликта с Трампом

Bloomberg: Маск потерял $34 млрд за день из-за конфликта с Трампом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск за день потерял 34 миллиарда долларов из-за конфликта с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Сумму ущерба подсчитало агентство Bloomberg на основе обновленных данных «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaire Index).

Согласно этим данным, глава Tesla остается на первом месте в списке богатейших людей мира. При этом его состояние за сутки стало меньше на 33,9 миллиарда долларов, сократившись до 334,5 миллиарда долларов. Всего с начала текущего года предприниматель лишился 97,9 миллиарда долларов.

Ранее Маск и Трамп публично поссорились. Все началось с того, что миллиардер резко раскритиковал законопроект президента США о сокращении федеральных расходов, который тот назвал «единым, большим и красивым». Впоследствии Маск заявил, что американский лидер не смог бы без него выиграть выборы, а Трамп назвал его сумасшедшим.

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