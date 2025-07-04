Макрон раскрыл важность разговора с Путиным для Франции

Макрон назвал важным разговор с Путиным об иранском вопросе

Разговор с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Ирана и его ядерной программы был очень важным, так как Франция тоже является гарантом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон в эфире телеканала BFMTV.

«Я позвонил президенту Путину в первую очередь для того, чтобы обсудить ситуацию с Ираном и необходимость сохранения ДНЯО. Он выразил свою готовность содействовать этому процессу. Нам было очень важно заручиться его согласием, поскольку Франция также ответственна за обеспечение стабильности», — заявил глава государства.

Вечером 1 июля Путин провел телефонный разговор с Макроном. Ключевыми темами обсуждения стали конфликт Израиля и Ирана, американские удары по иранским ядерным объектам и ситуация на Украине.

В ходе обсуждения ситуации на Ближнем Востоке стороны высказались за урегулирование кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно мирными средствами. Кроме того, ими было подчеркнуто право Тегерана на развитие мирного атома при соблюдении им обязательств по ДНЯО.