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16:25, 4 июля 2025Экономика

Назван способ улучшить работу управляющих компаний

Специалист по ЖКХ Бондарь: Искусственный интеллект должен проверять работу УК
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Искусственный интеллект (ИИ) может улучшить работу управляющих компаний (УК). Об этом изданию NEWS.ru заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Собеседник издания предлагает контролировать деятельность УК с помощью искусственного интеллекта, так как одних госорганов для этого, что показывает практика, недостаточно. Механизм проверки следует отладить через сервис ГИС ЖКХ, считает Бондарь. Если число жалоб идет на десятки, то программа могла бы автоматически инициировать проверку УК или рекомендовать штраф.

Сумма штрафа по закону варьируется от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 160 тысяч до 250 тысяч — для юридических, напомнил Бондарь. По его мнению, такая практика вынудит обслуживающие организации быстрее реагировать на жалобы собственников. «Если подобные штрафы или их часть будут идти не в бюджет, а на исправление проблем дома, например на ремонт, это не только ускорит решение жилищных вопросов, но и станет шагом к цифровизации госуправления», — заявил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на «коммуналке». Уезжая в отпуск или командировку на пять и более дней, можно потребовать перерасчет. Также на снижение платы за ЖКУ могут рассчитывать многодетные семьи и семьи с инвалидами.

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