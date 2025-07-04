Назван способ улучшить работу управляющих компаний

Специалист по ЖКХ Бондарь: Искусственный интеллект должен проверять работу УК

Искусственный интеллект (ИИ) может улучшить работу управляющих компаний (УК). Об этом изданию NEWS.ru заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Собеседник издания предлагает контролировать деятельность УК с помощью искусственного интеллекта, так как одних госорганов для этого, что показывает практика, недостаточно. Механизм проверки следует отладить через сервис ГИС ЖКХ, считает Бондарь. Если число жалоб идет на десятки, то программа могла бы автоматически инициировать проверку УК или рекомендовать штраф.

Сумма штрафа по закону варьируется от 50 тысяч до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 160 тысяч до 250 тысяч — для юридических, напомнил Бондарь. По его мнению, такая практика вынудит обслуживающие организации быстрее реагировать на жалобы собственников. «Если подобные штрафы или их часть будут идти не в бюджет, а на исправление проблем дома, например на ремонт, это не только ускорит решение жилищных вопросов, но и станет шагом к цифровизации госуправления», — заявил эксперт.

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